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पूर्वी दिल्ली: जौहरीपुर में पड़ोसी महिला को गोली मार वकील ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल

Sat, 12 Sep 2026 06:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 12 Sep 2026 06:28 AM IST
सार

घायल राजवती को उपचार के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
 

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East Delhi: Lawyer shoots female neighbor, then commits suicide in Johripur
demo - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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नॉर्थ ईस्ट जिले के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के  में शुक्रवार सुबह गोली चलने से सनसनी फैल गई। यहां 32 वर्षीय वकील नीरज ने पड़ोस में रहने वाली 48 वर्षीय महिला राजवती के पैर में गोली मारने के बाद अपने पिता की लाइसेंसी रिवाॅल्वर से सिर में गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल राजवती को उपचार के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक, घटना सुबह करीब 7 से 7:15 बजे के बीच 30 फुटा रोड स्थित शिव मंदिर के पास हुई। राजवती का मकान नीरज के घर से सटा हुआ है। राजवती के परिवार का मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने का काम है। 
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पुलिस को दिए बयान में राजवती ने बताया कि सुबह नीरज ने उसे फोन कर मिट्टी की हांडी मांगी थी। फोन पर बात करते हुए जब वह अपने मकान की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी नीरज ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के ठीक ऊपर लगी।
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परिवार का ईंट भट्ठे का काम
स्थानीय लोगों के अनुसार नीरज पेशे से वकील था और परिवार के साथ जौहरीपुर में रहता था। परिवार का ईंट भट्ठे का कारोबार बताया जा रहा है। वहीं राजवती का परिवार मिट्टी के बर्तनों का कारोबार करता है।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना के बाद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। नीरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और इसके पूरा होने पर घटना की वजह व घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

बालकनी से महिला के घर की सीढि़यां दिखती हैं
जांच में सामने आया है कि नीरज के घर की बालकनी से राजवती के मकान की सीढ़ियां साफ दिखाई देती हैं। पुलिस इसी आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। फिलहाल गोली चलाने की ठोस वजह सामने नहीं आई है। हांडी को लेकर विवाद की बात राजवती के बयान में सामने आई है। पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।


खून से लथपथ मिला नीरज
सुबह करीब 7:41 बजे पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि नीरज मकान की पहली मंजिल के एक कमरे में खून से लथपथ पड़ा था। उसके पास रिवाॅल्वर पड़ी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि हथियार का लाइसेंस नीरज के पिता के नाम पर है। परिजनों के अनुसार नीरज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। गोली चलने की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो वह घायल हालत में मिला। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार उसने पहले राजवती को गोली मारी और फिर उसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली।

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