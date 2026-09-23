Delhi NCR News: पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना देंगे पूर्व अर्धसैनिक

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। पुरानी पेंशन बहाल करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से जुड़े नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पूर्व अर्धसैनिक जंतर-मंतर पर सात दिन धरना देंगे। अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिटरी फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने 12 से 18 नवंबर तक सांकेतिक भूख हड़ताल करने का एलान किया है।एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि संगठन पिछले 11 साल से अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दे रहा है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को कई ज्ञापन देने के बावजूद प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय नहीं मिला। इसी के चलते जंतर-मंतर पर धरना देने का फैसला लिया गया है। संगठन की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की है। एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश का भी हवाला दिया है। इसके अलावा संगठन ने सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल को वापस लेने की मांग की है।