Delhi NCR News: सड़क पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे राहगीर

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। पैदल यात्रियों को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए बनाए गए फुटओवर ब्रिज, सबवे और मेट्रो स्टेशनों की सुविधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क के बीच से ही रास्ता पार कर रहे हैं। विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और प्रीत विहार के आसपास लोग वाहनों के बीच से सड़क पार करते दिखे।लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थिति चिंताजनक रही। मेट्रो के पिलर पर फुटओवर ब्रिज इस्तेमाल करने के निर्देश लिखे हैं, फिर भी हर घंटे सैकड़ों लोग सड़क पार करते दिखे। कई लोग तेज रफ्तार वाहनों के बीच से निकलते नजर आए। कुछ लोग डिवाइडर के बीच बनी जगह से दोपहिया वाहन निकालकर ले जाते भी दिखे।सबसे गंभीर स्थिति आनंद विहार टर्मिनल के सामने रही। यहां रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और मेट्रो के आसपास पैदल यात्रियों की बड़ी आवाजाही रहती है। कुछ यात्री सुरक्षित फुटओवर ब्रिज के बजाय नीचे मुख्य सड़क से गुजरते दिखे। डिवाइडर की ग्रिल में बने अंतर से निकलकर सड़क पार करने की कोशिश भी नजर आई। कुछ यात्री करीब सात फीट ऊंचे ग्रिल के ऊपर से कूदकर निकलते दिखे।राहगीर रितेश ने बताया कि फुटओवर ब्रिज तक पहुंचने में देर लगती है, इसलिए नीचे से ही निकल जाते हैं। ममता ने कहा कि सामान और बच्चे के साथ ऊपर चढ़ना-उतरना परेशानी भरा है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती के साथ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।