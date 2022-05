{"_id":"6292e264580b454672594c71","slug":"threatening-the-lawyer-using-name-and-photo-of-the-police-commissioner-rakesh-asthana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: पुलिस आयुक्त के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर वकील को धमकी, व्हाट्सएप डीपी पर लगा रखी थी तस्वीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 29 May 2022 08:33 AM IST