Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Theft of motors from private tubewells in Prithla

Delhi NCR News: पृथला में निजी नलकूपों की मोटर चोरी

Sat, 14 Nov 2026 05:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
पलवल। गांव पृथला में चोरों ने खेतों में स्थित दो निजी नलकूपों की मोटर चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी हुई मोटरों में एक 10 एचपी और दूसरी 3 एचपी की है। पवन कुमार निवासी गांव पृथला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मोटर बरामद कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि वह सात नवंबर को सुबह करीब 10 बजे खेत पर पहुंचा तो सिंचाई के लिए निजी नलकूप से 10 एचपी की मोटर गायब मिली।आसपास जांच करने पर पता चला कि पड़ोसी किसान रमेश चंद के खेत में स्थित नलकूप से भी तीन एचपी की मोटर चोरी हुई है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed