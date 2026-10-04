दिल्ली: भाजपा राज्यसभा सांसद के आवास में चोरी, बाथरूम की टोंटी और गटर का ढक्कन भी ले गए चोर

नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार शनिवार शाम बाराखंबा रोड थाना पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए सरकारी आवास में चोरी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर घर के बाथरूम से टैबलेट, कुछ जरूरी सामान और बाथरूम की टोटी ले गए। इसके अलावा घर के बाहर लगा गटर का ढक्कन भी गायब मिला। हालांकि, घर से चोरी हुए सामान की पूरी सूची अभी तैयार नहीं हो सकी है। सांसद के परिवार के सदस्य रविवार शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। उनके पहुंचने और घर की पूरी जांच के बाद ही चोरी गए सामान की सही संख्या और कीमत का पता चल सकेगा।