Delhi NCR News: मां खाना बनाकर रखना, मैं 4.30 बजे तक आ जाऊंगा, बेटा तो नहीं पहुंचा, आई मौत की खबर

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संजय झील में नहाने के दौरान तीन दोस्तों के डूबने का मामला-हादसे में सौरभ डूबने से हुई मौत, मां खाना लेकर बेटे का करती रही इंतजार, रात आठ बजे बेटे की मौत की खबर मिली, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, बुधवार किया गया अंतिम संस्कार-सेना या पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था सौरभ, पार्ट टाइम रैपिडो बाइक चलाता था सौरभ, पिता और बड़ा भाई करते हैं छोटा-मोटा परिवार की मदद करने के लिए चलाता था रैपिडोमां मैं 4.30 बजे तक घर आ जाऊंगा, तुम खाना बनाकर रखना, बेटा तो नहीं पहुंचा, सौरभ की मौत की खबर पहुंची। यह बताते हुए उसके परिजन रो पड़े। मंगलवार को संजय झील में डूबने वाले सौरभ अपनी मां से यही कहकर घर से निकले थे और रात 8 बजे उनके मौत की खबर मिली। दो दिन पहले संजय झील में डूबने से साहिल खान, आशीष नौटियाल और सौरभ कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव परिवारों के हवाले कर दिए। साहिल को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया, जबकि सौरभ और आशीष का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एलबीएस अस्पताल में एरिया के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने संजय झील की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि संजय झील में कोई गार्ड व सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। अक्सर यहां पर कोई न कोई हादसा या वारदात होती रहती हैं। इसको लेकर प्रशासन को देखना चाहिए। पांडव नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।