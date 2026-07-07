दिल्ली: मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल युवती की उपचार के दौरान मौत, हादसे के बाद सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
सार
युवती की मौत के बाद पुलिस ने झूला संचालक के खिलाफ दर्ज केस में लापरवाही से मौत की धारा जोड़ दी है।
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विस्तार
विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल 19 वर्षीय युवती की मंगलवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल 21 वर्षीय युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों उत्तम नगर की कृष्णा कॉलोनी, टीम कैंप के रहने वाले थे। युवती की मौत के बाद पुलिस ने झूला संचालक के खिलाफ दर्ज केस में लापरवाही से मौत की धारा जोड़ दी है।
हादसा सोमवार देर रात करीब 1:36 बजे हुआ था। बताया जा रहा कि उस समय मिक्सर झूले में करीब 12 लोग सवार थे। झूला तेज गति से घूम रहा था, तभी अचानक उसका गेट टूट गया। गेट के पास बैठे गुड़िया और रवि झूले से नीचे जा गिरे। दोनों को गंभीर चोटें आईं। गुड़िया की गर्दन की हड्डी टूटने के साथ सिर में भी गंभीर चोट लगी थी, जबकि रवि के सिर में चोट आई थी।
हादसे के बाद दोनों को माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर गुड़िया को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार देर रात उसकी मौत हो गई। रवि का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई संबंध नहीं था।
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रात 11 बजे तक थी अनुमति
हादसे के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और झूले के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, मेले के संचालन की अनुमति रात 11 बजे तक थी, जबकि हादसा रात 1:36 बजे हुआ। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निर्धारित समय के बाद झूला किसकी अनुमति से चलाया जा रहा था।
पुलिस ने झूला संचालक और उसके कर्मचारियों से पूछताछ की है। मोबाइल क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झूले का गेट तकनीकी खराबी, रखरखाव में कमी या सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के कारण टूटा। झूले की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है।
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हादसा सोमवार देर रात करीब 1:36 बजे हुआ था। बताया जा रहा कि उस समय मिक्सर झूले में करीब 12 लोग सवार थे। झूला तेज गति से घूम रहा था, तभी अचानक उसका गेट टूट गया। गेट के पास बैठे गुड़िया और रवि झूले से नीचे जा गिरे। दोनों को गंभीर चोटें आईं। गुड़िया की गर्दन की हड्डी टूटने के साथ सिर में भी गंभीर चोट लगी थी, जबकि रवि के सिर में चोट आई थी।
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हादसे के बाद दोनों को माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर गुड़िया को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार देर रात उसकी मौत हो गई। रवि का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई संबंध नहीं था।
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रात 11 बजे तक थी अनुमति
हादसे के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और झूले के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, मेले के संचालन की अनुमति रात 11 बजे तक थी, जबकि हादसा रात 1:36 बजे हुआ। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निर्धारित समय के बाद झूला किसकी अनुमति से चलाया जा रहा था।
पुलिस ने झूला संचालक और उसके कर्मचारियों से पूछताछ की है। मोबाइल क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झूले का गेट तकनीकी खराबी, रखरखाव में कमी या सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के कारण टूटा। झूले की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है।