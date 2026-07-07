दिल्ली: मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल युवती की उपचार के दौरान मौत, हादसे के बाद सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल

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हादसा सोमवार देर रात करीब 1:36 बजे हुआ था। बताया जा रहा कि उस समय मिक्सर झूले में करीब 12 लोग सवार थे। झूला तेज गति से घूम रहा था, तभी अचानक उसका गेट टूट गया। गेट के पास बैठे गुड़िया और रवि झूले से नीचे जा गिरे। दोनों को गंभीर चोटें आईं। गुड़िया की गर्दन की हड्डी टूटने के साथ सिर में भी गंभीर चोट लगी थी, जबकि रवि के सिर में चोट आई थी।हादसे के बाद दोनों को माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर गुड़िया को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार देर रात उसकी मौत हो गई। रवि का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई संबंध नहीं था।हादसे के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और झूले के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, मेले के संचालन की अनुमति रात 11 बजे तक थी, जबकि हादसा रात 1:36 बजे हुआ। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निर्धारित समय के बाद झूला किसकी अनुमति से चलाया जा रहा था।पुलिस ने झूला संचालक और उसके कर्मचारियों से पूछताछ की है। मोबाइल क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झूले का गेट तकनीकी खराबी, रखरखाव में कमी या सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के कारण टूटा। झूले की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है।