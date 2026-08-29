Delhi NCR News: पुलिस ने दो लापता नाबालिग लड़कियों को परिजनों से मिलाया

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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी जिले की नंद नगरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत लापता हुई 14 वर्षीय दो नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित ढूंढ निकाला है। पुलिस ने औपचारिकताएं और काउंसलिंग पूरी करने के बाद दोनों छात्राओं को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि घूमने की नियत से दोनों अपने स्कूल से गायब हो गई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमर उजाला ब्यूरो