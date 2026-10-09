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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The MCD demolished 42 multi-storey structures that were obstructing drain construction work

Delhi NCR News: एमसीडी ने नाले के निर्माण कार्य में बाधा बने 42 बहुमंजिला ढांचे ढहाए

Fri, 09 Oct 2026 06:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:43 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में नाले पर अतिक्रमण के कारण लंबे समय से अटका निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए एमसीडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। पश्चिमी क्षेत्र की टीम ने बी-1 और के ब्लॉक में नाले के ऊपर बने करीब 42 बहुमंजिला ढांचों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 505 वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इस कार्रवाई से नाले के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

एमसीडी के अनुसार, वार्ड नंबर 94 रघुबीर नगर में सीएमडीएफ फंड से नाले का निर्माण कराया जाना है। हालांकि, नाले के ऊपर बड़ी संख्या में बहुमंजिला ढांचे खड़े होने के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ रही थी। अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। शुक्रवार को पश्चिमी क्षेत्र के फील्ड स्टाफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
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