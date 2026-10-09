फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Inflation hits hard before Diwali; people likely to shy away from shopping.

Delhi NCR News: दिवाली से पहले महंगाई की मार, बाजार में खरीदारी से कतरा रहे लोग

Fri, 09 Oct 2026 07:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
-बिक्री घटने की आशंका से कारोबारियों की दिवाली की उम्मीदें टूटीं, दुकानदारों में निराशा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

पूर्वी दिल्ली। त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक बढ़ने से पहले ही दुकानदारों की चिंता आरबीआई के फैसले ने बढ़ा दी है। कारोबारी दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व पर अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए कैठे थे। अब कर्ज महंगा होने की आशंका के बीच लोग घर, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए लोन लेने से बचते दिखेंगे। लक्ष्मी नगर, यमुना विहार और प्रीत विहार के कारोबारियों को डर है कि महंगी ईएमआई के चलते इस बार दिवाली पर ग्राहकों की खरीदारी का उत्साह फीका पड़ सकता है। लक्ष्मी नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर अशोक शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लेता है, तो ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसकी मासिक किस्त पर भी असर पड़ सकता है।

लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए त्योहारी सीजन का इंतजार करते हैं, लेकिन त्योहारों से कुछ ही दिन पहले आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने से कर्ज महंगा होने की आशंका है। ऐसे में दुकानदारों को इस साल बाजार में अच्छे कारोबार की उम्मीद कम है। - विकास परिहार
विज्ञापन

हर चीज के दाम पहले से ही काफी बढ़े हैं। अब आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ा दिया है। इससे कर्ज महंगा होने की आशंका है और लोग लोन लेने से कतरा रहे हैं। पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- अनिल गुप्ता
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed