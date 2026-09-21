Delhi NCR News: शेखावाटी की नजर से दिखेगा राज से स्वराज तक का सफर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:45 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:45 PM IST
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नई दिल्ली। श्रुति फाउंडेशन की पहल मोहर (म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट एट रामगढ) की ओर से 23 से 30 सितंबर तक राज से स्वराज तक-शेखावाटी की नजर से प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इंडिया हैबिटेट सेंटर की दृश्य कला दीर्घा में लगने वाली यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी।
प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 सितंबर को होगा। इस अवसर पर यूनेस्को के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. टिम कर्टिस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी का संयोजन डॉ. श्रुति नाडा पोद्दार ने किया है, जबकि डॉ. अलका पांडे सह संयोजक हैं। इसमें मोहर संग्रहालय के संग्रह के साथ डॉ. श्रुति नाडा पोद्दार के निजी संग्रह की वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। संवाद
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प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 सितंबर को होगा। इस अवसर पर यूनेस्को के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. टिम कर्टिस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी का संयोजन डॉ. श्रुति नाडा पोद्दार ने किया है, जबकि डॉ. अलका पांडे सह संयोजक हैं। इसमें मोहर संग्रहालय के संग्रह के साथ डॉ. श्रुति नाडा पोद्दार के निजी संग्रह की वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। संवाद
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