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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   BJP should take an early decision on Nishad reservation: Sanjay Nishad

निषाद आरक्षण पर भाजपा जल्द ले फैसला: संजय निषाद

Wed, 21 Oct 2026 06:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:38 PM IST
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दिल्ली चलो महारैली में बोले- सरकार जल्द फैसला ले, पार्टी छोड़ने वालों को भी खुली छूट
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अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती, बोले-समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। निषाद समाज को मछुआ आरक्षण देने के मुद्दे पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भाजपा से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित दिल्ली चलो महारैली में उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में निषाद समाज को आरक्षण देने के मामले में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।
डॉ. संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की किसी सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सहयोग के बिना भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
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उत्पीड़न का मुद्दा उठाया
रैली में संजय निषाद ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में निषाद समाज के लोगों के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों के साथ होने वाला अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खुद और पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
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पार्टी छोड़ने वालों को छूट
पार्टी में जारी बयानबाजी और अपने बेटों-प्रवीण व श्रवण निषाद को लेकर उठ रहे विवादों पर उन्होंने कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है, वह जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर फैसला पार्टी की कोर कमेटी और सभी 75 जिलों के कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।
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