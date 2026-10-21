Delhi NCR News: तुषार ने जमाया मिस्टर दिल्ली के ताज पर कब्जा

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हाल ही में दिल्ली में आयोजित मिस्टर दिल्ली प्रतियोगिता में तुषार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले उन्होंने मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। पिछले चार वर्षों से निरंतर जिम में पसीना बहा रहे तुषार अपने कोच जितेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोच जितेंद्र चौधरी का कहना है कि तुषार एक बेहद प्रतिभाशाली एथलीट हैं और वह भविष्य में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे। संवाद

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पूर्वी दिल्ली। फिटनेस की दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर उतनी ही कड़ी मेहनत, लगन और त्याग की मांग करती है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ पूर्वी दिल्ली के गंगोत्री विहार निवासी तुषार अरोड़ा ने फिटनेस जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।