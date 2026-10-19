Delhi NCR News: दीनबंधु छोटूराम मार्ग और सोम बाजार रोड पर ड्रेनेज व्यवस्था का होगा कायाकल्प

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मोहित शुक्लापूर्वी दिल्ली। जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। विभाग की तरफ से दीनबंधु छोटूराम मार्ग राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से विश्राम चौक, सोम बाजार रोड और एमटीएनएल ग्राउंड रोड पर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के रिमॉडेलिंग और निर्माण कार्य का जिम्मा उठाया गया है। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत वाली इस हाई-टेक परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बारिश के दिनों में लगने वाले भीषण जाम और जलभराव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पुरानी पारंपरिक ढलाई के बजाय पूरी तरह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।परियोजना के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ज़मीन के भीतर मौजूद जटिल यूटिलिटीज का सटीक पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार (जीपीआर) तकनीक से विस्तृत जियो-सर्वे कराया जा रहा है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़क के नीचे बिछी पानी की लाइनों, सीवर और टेलीफोन-बिजली की केबलों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा, पूरी परियोजना की संरचनात्मक स्थिरता और डिज़ाइनों की गुणवत्ता जांच आईआईटी दिल्ली या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराई जायेगी ताकि निर्माण मानकों में किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश न रहे।विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में खुले में निर्माण करने के बजाए अत्याधुनिक फैक्टरी वातावरण में तैयार प्री-कास्ट यू-शेप ड्रेन का उपयोग किया जा रहा है। इन नालियों और उनके कवरों को सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट और एम-50 ग्रेड की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से तैयार किया जा रहा है। कंक्रीट के निर्माण के दौरान इसकी मजबूती और दीर्घकालिक स्थायित्व को बढ़ाने के लिए केवल आरओ वाटर का उपयोग किया जाएगा। फैक्टरी में ही ऑटोमेटेड स्टीम बॉयलर सिस्टम के जरिए इन्हें तय तापमान पर पकाया जाता है जिससे कंक्रीट की गुणवत्ता अभूतपूर्व रूप से मजबूत बनती है।