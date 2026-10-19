फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Firing at a tiles businessman's warehouse and vehicle in Pooth Khurd, Bawana

Delhi NCR News: बवाना के पूठ खुर्द में टायल्स कारोबारी के गोदाम और वाहन पर फायरिंग

Mon, 19 Oct 2026 09:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:20 PM IST
विज्ञापन
हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात, पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कई टीमें गठित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के बवाना थाना इलाके के पूठ खुर्द में सोमवार शाम फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, घटना 19 अक्तूबर को शाम करीब चार बजे की है। सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हेलमेट पहने बाइक सवार दो बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस को घटनास्थल पर खड़े एक वाहन और पास स्थित गोदाम के गेट पर गोली के निशान मिले हैं।
विज्ञापन


स्थानीय स्तर पर यह बात सामने आई है कि फायरिंग टाइल्स कारोबारी को कथित तौर पर रंगदारी के लिए डराने के मकसद से की गई। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक फायरिंग के पीछे रंगदारी की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाहरी उत्तरी पुलिस उपायुक्त डी शोभित सक्सेना ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed