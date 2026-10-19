Delhi NCR News: आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों के लिए सुगम सफर की तैयारी

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शनि पाथौलीछठ पूजा और दिवाली के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने के बीच आनंद विहार टर्मिनल पर दिव्यांग यात्रियों की राह आसान बनाने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सुविधाओं का विस्तार करेगा। इसके तहत प्लेटफॉर्म के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रंग की पट्टियां लगाई जाएंगी और नवीनतम मानकों के अनुसार स्पर्श पथ विकसित किए जाएंगे।रेलवे के अनुसार, आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल है। त्योहारों के दौरान यहां यात्रियों का दबाव बढ़ने के कारण प्लेटफॉर्म तक पहुंचने, सही रास्ते की पहचान करने और सुरक्षित तरीके से आवाजाही करने की चुनौती भी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग यात्रियों को झेलने पड़ती है। इसलिए यहां दिव्यांग यात्रियों की आसान आवाजाही के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। रेलवे की इस पहल से दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले यात्रियों को स्टेशन परिसर में रास्ता पहचानने व प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित चलने में मदद मिलगी।योजना के तहत प्लेटफॉर्म के संबंधित हिस्सों पर अलग-अलग रंग की पट्टियां लगाने से दृष्टिबाधित यात्रियों को आसपास की सतह और प्लेटफॉर्म के किनारे के बीच अंतर पहचानने में सहूलियत होगी। प्लेटफॉर्म का किनारा स्टेशन के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। यहां जरा-सी चूक भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में रंगों के स्पष्ट अंतर से यात्रियों को आसपास की स्थिति समझने में आसानी होगी। यह व्यवस्था उन यात्रियों के लिए भी उपयोगी होगी, जिन्हें कम रोशनी, भीड़ या आसपास की सतह में अंतर पहचानने में परेशानी होती है।