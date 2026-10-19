Delhi NCR News: उपायुक्त ने शाकरपुर और पटपरगंज में सफाई और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का लिया जायजा

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पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से पूर्वी जोन के उपायुक्त ने सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न इलाकों में चल रहे गहन सफाई अभियान (डीप क्लीनिंग) और नागरिक सुविधाओं से जुड़े सुधार कार्यों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया।दौरे की शुरुआत शाकरपुर इलाके से हुई,जहां उपायुक्त ने क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान और फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ढलावों से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और एफसीटीसी पर किसी भी सूरत में गंदगी या बदबू का फैलाव न हो।इसके बाद उपायुक्त पटपरगंज क्षेत्र में मदर डेरी स्थित एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पहुंचे। वहां उन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे धूल रोधी (डस्ट सप्रेशन) उपायों और वॉटर स्प्रिंकलिंग (पानी के छिड़काव) का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निगम का मुख्य ध्यान नियमित निगरानी और जमीनी स्तर पर नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन पर है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि पूरी जोन में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाया जाए और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को साफ-सुथरा और स्वच्छ वातावरण मिल सके।