Delhi NCR News: सीएम ने व्रतियों को प्रसाद बांटा

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नई दिल्ली। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना के अवसर पर दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा की ओर से पंचशील एनक्लेव में पवित्र खरना पूजा एवं प्रसाद सेवा का आयोजन किया गया। मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने व्रतियों को प्रसाद बांटा और लोगों से पर्व को पवित्रता और सेवा भाव के साथ मनाने की अपील की। संवाद