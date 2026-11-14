Delhi NCR News: छठ पर आज दिल्ली से चलेंगी 22 विशेष ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:00 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:00 PM IST
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नई दिल्ली। छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। रविवार को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कुल 22 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की भीड़ और मांग को देखते हुए जरूरत पड़ने पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी।
उत्तर रेलवे के अनुसार रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सात और आनंद विहार टर्मिनल से सात विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। इसके अलावा दिल्ली के अन्य स्टेशनों से भी ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 04674/04673 चहेड़ता-बांद्रा टर्मिनस-चहेड़ता आरक्षित विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। इस ट्रेन का दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। संवाद
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उत्तर रेलवे के अनुसार रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सात और आनंद विहार टर्मिनल से सात विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। इसके अलावा दिल्ली के अन्य स्टेशनों से भी ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 04674/04673 चहेड़ता-बांद्रा टर्मिनस-चहेड़ता आरक्षित विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। इस ट्रेन का दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। संवाद
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