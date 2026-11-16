Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Chief Minister reached the devotees at Hathi Ghat and sought blessings by offering *arghya* (oblations) to the rising sun.

Delhi NCR News: हाथी घाट पर व्रतियों के बीच पहुंचीं मुख्यमंत्री, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा आशीर्वाद

Mon, 16 Nov 2026 06:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:16 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को राजधानी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय महापर्व का समापन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाथी घाट पहुंचीं और छठ व्रतियों के बीच पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री ने व्रती महिलाओं के साथ छठ के पारंपरिक गीत गाए, सिंदूर की रस्म निभाई और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह पूरी तरह पूर्वांचल की लोक संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगी नजर आईं।


मुख्यमंत्री ने घाट पर मौजूद व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। छठ दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लाखों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। पूर्वांचल के लोगों ने अपनी मेहनत और योगदान से दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाई है। वे दिल्ली परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें