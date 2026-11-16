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Delhi NCR News: भारत मंडपम में संगीतमय कथा

Mon, 16 Nov 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:15 PM IST
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नई दिल्ली।
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भारत मंडपम में आयोजित महावीर निर्वाण कथा-मेरे महावीर 3.1 नाम के कार्यक्रम में कथावाचक व सीए राजीव जैन ने संगीतमय कथा और दृश्य प्रस्तुति के जरिए भगवान महावीर के जीवन, साधना और निर्वाण की गाथा जीवंत की। कथा में पावापुरी, चंदनबाला और महावीर की अंतिम देशना के प्रसंगों ने दर्शकों को भावुक किया। ये महावीर का पंथ है, हर प्राणी में संत है के संदेश के साथ अहिंसा, अपरिग्रह, समता और करुणा का महत्व बताया। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन और बीआरजे प्रोडक्शंस की ओर से आयोजित कार्यक्रम आचार्य लोकेश मुनि, संत आदर्श मुनि और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना मौजूद रहे। समापन पर निर्वाण गीत, हजारों दीपों के दीपोत्सव और भगवान महावीर की आरती हुई। संवाद
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