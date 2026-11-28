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नई दिल्ली। रोहिणी के जापानी पार्क में शनिवार को पांच दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ एवं 108 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। सुबह 9 बजे बालाजी मंदिर से निकली कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर हिस्सा लिया। कलश यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर जापानी पार्क स्थित कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान भजन-कीर्तन, शंखनाद और धार्मिक जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया। यह आयोजन महामंडलेश्वर 108 स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में हो रहा है। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक भावना, एकता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है। संवाद