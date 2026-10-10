2020 दिल्ली दंगा: पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन एक और केस में दोषी करार, 12 सह-आरोपियों को मिली क्लीन चिट

पहले भी मिल चुकी है सजा

गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में एक अन्य अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया था।



यह मामला अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। नाम सामने आने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।



बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, कई अन्य घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।