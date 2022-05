{"_id":"628c1d4676f32414a7730c93","slug":"swati-maliwal-inspects-mcd-schools-syringes-broken-liquor-bottles-and-drugs-found-in-schools-seeks-response-from-commissioner","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Commission for Women: स्वाति मालीवाल ने एमसीडी स्कूलों का किया निरीक्षण, विद्यालयों में सीरिंज, शराब की टूटी बोतलें और ड्रग्स मिलीं, आयुक्त से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 05:18 AM IST