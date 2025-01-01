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पलवल। एसवीएसयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11वीं के विज्ञान संकाय के छात्र सुमित सोलंकी ने विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक स्तर पर प्रथम और जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अब उसका चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ है।सुमित ने हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण थीम पर विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उसने हरित ऊर्जा के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को दर्शाया। मॉडल का निर्माण भौतिक विज्ञान प्रवक्ता अजीत अत्री के मार्गदर्शन में किया गया।इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार और विद्यालय के प्राचार्य सतेंद्र कुमार सौरौत ने सुमित को बधाई दी। उन्होंने उसकी मेहनत और वैज्ञानिक सोच की सराहना करते हुए राज्य स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। संवाद