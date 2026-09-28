Delhi NCR News: मयूर विहार फेज-3 में स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की समस्या
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:37 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
आरडब्ल्यूए का दावा लोगो को हो रही परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-3 की आरडब्ल्यूए 41एफ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं एक साथ सामने आ रही हैं। आरडब्ल्यूए अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और पीने के पानी की समस्या का लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
आरडब्ल्यूए अधिकारी विजय रैना ने बताया कि क्षेत्र की कई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। शाम ढलने के बाद कई हिस्सों में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। क्षेत्र में पार्किंग की समस्या भी है। निर्धारित पार्किंग स्थानों की कमी के कारण लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम जैसी स्थिति बन जाती है।
बताया कि पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी चिंता का कारण हैं। कई बार पानी का दबाव कम रहता है, जबकि कुछ स्थानों पर पानी गंदा व दुर्गंध युक्त होने की शिकायतें आती हैं। आरडब्ल्यूए ने संबंधित विभाग से क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-3 की आरडब्ल्यूए 41एफ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं एक साथ सामने आ रही हैं। आरडब्ल्यूए अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और पीने के पानी की समस्या का लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
आरडब्ल्यूए अधिकारी विजय रैना ने बताया कि क्षेत्र की कई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। शाम ढलने के बाद कई हिस्सों में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। क्षेत्र में पार्किंग की समस्या भी है। निर्धारित पार्किंग स्थानों की कमी के कारण लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम जैसी स्थिति बन जाती है।
विज्ञापन
बताया कि पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी चिंता का कारण हैं। कई बार पानी का दबाव कम रहता है, जबकि कुछ स्थानों पर पानी गंदा व दुर्गंध युक्त होने की शिकायतें आती हैं। आरडब्ल्यूए ने संबंधित विभाग से क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है।
विज्ञापन