Delhi NCR News: सर्दियों से पहले गुलजार हुआ जाफराबाद का जैकेट मार्केट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। जाफराबाद के जैकेट मार्केट में हर तरह की ट्रेंडी और विंटर जैकेट बेहद किफायती दामों पर मिलती हैं। करोल बाग और टैंक रोड जैसी पारंपरिक मार्केट के मुकाबले यह बाजार आधे दामों में जैकेट बेचता है। जाफराबाद देश के सबसे बड़े जैकेट मैन्युफैक्चरिंग हब में शुमार है। यहां लेदर, विंटर, फाइबर, डेनिम, बॉम्बर, वुलन और हुडी जैकेट कम दामों में मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण देश भर से ऑर्डर आते हैं, जिससे साल के 12 महीने जैकेटें तैयार की जाती हैं।यहां की गलियों और घरों में कारखाने हैं, जहां कटाई से लेकर सिलाई और फिनिशिंग तक का काम खुद किया जाता है। ब्रांडेड शोरूम में मिलने वाले ट्रेंडी डिजाइन यहां के कारीगर जल्दी और सस्ते दामों में तैयार कर देते हैं। थोक खरीदार अपनी पसंद के डिजाइन, फैब्रिक, जिप और बटन आदि ऑर्डर देकर कस्टमाइज भी करवा सकते हैं।जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब के व्यापारी सीजन से पहले भारी मात्रा में स्टॉक बुक कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिटेल बाजारों में भी जाफराबाद के माल का दबदबा है। घरों और छोटे कारखानों के सहारे चलने वाले इस मार्केट का सालाना टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ रुपये के बीच है।क्या बोले व्यापारीहमारे पास पूरे भारत से जैकेटों के ऑर्डर आते हैं। इसलिए हम कई महीनों पहले से ही जैकेटों का काम शुरू कर देते हैं और उसे स्टॉक में रखते रहते हैं।- अनस, व्यापारीहम अपने कारखाने में खुद माल तैयार करते हैं। बिना किसी बिचौलिया के हम ग्राहकों को बहुत ही कम दामों में जैकेट दे पाते हैं। - जुबेर, व्यापारीकिसी भी दूसरे जैकेट मार्केट के मुकाबले हमारी मार्केट में सबसे कम दामों पर जैकेट मिलती हैं। यहां बनाई जाने वाली लैदर जैकेट उत्तर भारत और बर्फीले इलाकों में सबसे ज्यादा बिकती हैं।- आमिर अली, व्यापारी