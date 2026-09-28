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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Jaffrabad's jacket market is bustling with activity ahead of winter

Delhi NCR News: सर्दियों से पहले गुलजार हुआ जाफराबाद का जैकेट मार्केट

Mon, 28 Sep 2026 07:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:51 PM IST
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शोरूम जैसे ट्रेंडी डिजाइन आधी कीमत में, देशभर में सप्लाई होता है जाफराबाद में बना माल
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद के जैकेट मार्केट में हर तरह की ट्रेंडी और विंटर जैकेट बेहद किफायती दामों पर मिलती हैं। करोल बाग और टैंक रोड जैसी पारंपरिक मार्केट के मुकाबले यह बाजार आधे दामों में जैकेट बेचता है। जाफराबाद देश के सबसे बड़े जैकेट मैन्युफैक्चरिंग हब में शुमार है। यहां लेदर, विंटर, फाइबर, डेनिम, बॉम्बर, वुलन और हुडी जैकेट कम दामों में मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण देश भर से ऑर्डर आते हैं, जिससे साल के 12 महीने जैकेटें तैयार की जाती हैं।
यहां की गलियों और घरों में कारखाने हैं, जहां कटाई से लेकर सिलाई और फिनिशिंग तक का काम खुद किया जाता है। ब्रांडेड शोरूम में मिलने वाले ट्रेंडी डिजाइन यहां के कारीगर जल्दी और सस्ते दामों में तैयार कर देते हैं। थोक खरीदार अपनी पसंद के डिजाइन, फैब्रिक, जिप और बटन आदि ऑर्डर देकर कस्टमाइज भी करवा सकते हैं।
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जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब के व्यापारी सीजन से पहले भारी मात्रा में स्टॉक बुक कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिटेल बाजारों में भी जाफराबाद के माल का दबदबा है। घरों और छोटे कारखानों के सहारे चलने वाले इस मार्केट का सालाना टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ रुपये के बीच है।
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क्या बोले व्यापारी

हमारे पास पूरे भारत से जैकेटों के ऑर्डर आते हैं। इसलिए हम कई महीनों पहले से ही जैकेटों का काम शुरू कर देते हैं और उसे स्टॉक में रखते रहते हैं।
- अनस, व्यापारी

हम अपने कारखाने में खुद माल तैयार करते हैं। बिना किसी बिचौलिया के हम ग्राहकों को बहुत ही कम दामों में जैकेट दे पाते हैं। - जुबेर, व्यापारी

किसी भी दूसरे जैकेट मार्केट के मुकाबले हमारी मार्केट में सबसे कम दामों पर जैकेट मिलती हैं। यहां बनाई जाने वाली लैदर जैकेट उत्तर भारत और बर्फीले इलाकों में सबसे ज्यादा बिकती हैं।
- आमिर अली, व्यापारी
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