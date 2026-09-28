Delhi NCR News: एप से ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले गिरोह का खुलासा

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पुलिस ने मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने इसमें 21 वर्षीय हार्दिक जैन और दो नाइजीरियन नागरिकों चिडी एजेओनोनुजू (38) और इलेका चुक्वुमेका (29) को गिरफ्तार किया है।हार्दिक जैन गायब होने वाले संदेशों वाले मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग करता था। वह लॉजिस्टिक्स सेवा वाले एप्लीकेशन के जरिये महंगे सिंथेटिक ड्रग्स की डिलीवरी करता था। जैन रेव संस्कृति, ईडीएम महोत्सवों और टेक्नो पार्टियों से जुड़े लोगों को मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था। वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ कर्मचारियों को भी ड्रग्स देता था। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशलपाल सिंह ने बताया कि नाइजीरियन नागरिक हार्दिक को मादक पदार्थ उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने 24 सितंबर को जैन के घर पर छापा मारकर उसे पकड़ा। तलाशी में उसके घर से 71.24 ग्राम एमडीएमए और 2.43 ग्राम कोकीन मिली। पुलिस ने जैन की कार से एलएसडी की 25 ब्लॉटर स्ट्रिप भी बरामद की। सेक्टर-23 थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।बरामदगी और जांचपुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 117.07 ग्राम एमडीएमए बरामद की। इसमें 251 एक्स्टसी टैबलेट शामिल हैं। इसके अलावा 97.19 ग्राम एम्फेटामाइन और 2.43 ग्राम कोकीन भी मिली। पुलिस ने 19.01 लाख रुपये नकद, एक हुंडई वेन्यू कार, एक स्कूटी और तीन विद्युत तराजू भी जब्त किए।