Delhi NCR News: स्टेट स्कूल गेम्स गतका प्रतियोगिता आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:59 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स गतका प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार से होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितंबर तक रोहिणी सेक्टर-6 स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में किया जाएगा। इसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बालक और बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन में सिंगल स्टिक और फरी स्टिक की स्पर्धाएं निर्धारित की गईं हैं। प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार की स्पोर्ट्स ब्रांच के सहयोग से किया जा रहा है। संवाद
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