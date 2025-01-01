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राहगीरों की मदद से सूरज को सरकारी अस्पताल फिरोजपुर झिरका पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे नल्हड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। संवाद

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नूंह। क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मृतक की पहचान सूरज पुत्र सुमेर सिंह निवासी गांव अखनाका के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में संजय ने बताया कि 19 नवंबर की सुबह करीब 6:30 बजे वह अपने भाई सूरज के साथ बाइक पर फिरोजपुर झिरका जा रहा था। सुबह करीब 6:45 बजे हनीफा के घर के पास गांव अखनाका की तरफ से आए तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों भाई सड़क किनारे कच्चे खेत में जा गिरे। इस दौरान सूरज डंपर के नीचे आ गया और उसके सिर व छाती में गंभीर चोटें आईं, जबकि संजय भी घायल हो गया।