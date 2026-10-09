Delhi NCR News: त्योहारी सीजन में कटरा और जयनगर के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें

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नई दिल्ली-कटरा मार्ग पर दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन संख्या 04085 नई दिल्ली से 10 अक्तूबर को और 04086 कटरा से 11 अक्तूबर को चलेगी। दूसरी विशेष ट्रेन संख्या 04485 नई दिल्ली से 11 अक्तूबर को और 04486 कटरा से 12 अक्तूबर को संचालित होगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से दोपहर दो बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह तीन बजे कटरा पहुंचेंगी। वापसी में कटरा से सुबह 10 बजे चलकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगी। मार्ग में सोनीपत, पानीपत, अंबाला कैंट और जम्मू तवी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।अमृतसर-जयनगर मार्ग पर 20-20 फेरेअमृतसर और जयनगर के बीच भी एक आरक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04652 अमृतसर से 16 अक्तूबर से 29 नवंबर तक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 20 फेरे लगाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04651 जयनगर से 18 अक्तूबर से एक दिसंबर तक शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को 20 फेरे लगाएगी। इन ट्रेनों में शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे तथा ये दिल्ली जंक्शन, लखनऊ जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर रुकेंगी।