Delhi NCR News: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज फाइनल में पहुंचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST
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-सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। डीपीएल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब सेंट्रल दिल्ली किंग्स के पास क्वालिफायर-2 के जरिए फाइनल में पहुंचने का एक और मौका रहेगा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 20 ओवर में सात विकेट पर 193 रन बनाए। अनमोल शर्मा ने 42 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान और विकेटकीपर तेजस्वी दहिया ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। प्रशु विजयरण ने छह गेंदों पर 11 और विजन पंचाल ने तीन गेंदों पर नाबाद सात रन जोड़े।
194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय उसका स्कोर 71 रन पर पांच विकेट था। इसके बाद केशव डाबास और वंश बेदी ने तेज बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। डाबास ने 35 गेंदों पर 59 रन, जबकि बेदी ने सिर्फ 24 गेंदों पर 52 रन बनाए।
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साउथ दिल्ली के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में संयम बनाए रखा। दिवांश रावत ने तीन विकेट और विजन पंचाल ने दो विकेट लेकर सेंट्रल दिल्ली की पारी को 19.4 ओवर में 178 रन पर समेट दिया। जीत के बाद अनमोल शर्मा ने कहा कि फाइनल में पहुंचकर टीम को बेहद खुशी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। डीपीएल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब सेंट्रल दिल्ली किंग्स के पास क्वालिफायर-2 के जरिए फाइनल में पहुंचने का एक और मौका रहेगा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 20 ओवर में सात विकेट पर 193 रन बनाए। अनमोल शर्मा ने 42 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान और विकेटकीपर तेजस्वी दहिया ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। प्रशु विजयरण ने छह गेंदों पर 11 और विजन पंचाल ने तीन गेंदों पर नाबाद सात रन जोड़े।
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194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय उसका स्कोर 71 रन पर पांच विकेट था। इसके बाद केशव डाबास और वंश बेदी ने तेज बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। डाबास ने 35 गेंदों पर 59 रन, जबकि बेदी ने सिर्फ 24 गेंदों पर 52 रन बनाए।
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साउथ दिल्ली के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में संयम बनाए रखा। दिवांश रावत ने तीन विकेट और विजन पंचाल ने दो विकेट लेकर सेंट्रल दिल्ली की पारी को 19.4 ओवर में 178 रन पर समेट दिया। जीत के बाद अनमोल शर्मा ने कहा कि फाइनल में पहुंचकर टीम को बेहद खुशी है।