Delhi NCR News: 43 कंपनियों के 3.53 लाख करोड़ माफ करने का आप का आरोप

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज माफ करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार की मेहरबानी से 43 कंपनियों के 5.44 लाख करोड़ के बकाया में से सिर्फ 1.90 लाख करोड़ वसूल कर 3.53 लाख करोड़ माफ कर दिया गया।संजय सिंह ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि जनता का पैसा जो एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंकों में जमा है। उन्होंने वहीं पैसा पूंजीपतियों को दिया गया और फिर उन्हें दि वालिया घोषित कराकर एनसीएलटी के जरिए सेटलमेंट करा दिया गया। उन्होंने एनसीएलटी को संगठित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बताया।उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 हजार करोड़ का कर्ज था लेकिन एनसीएलटी ने मात्र 6.5 करोड़ लेकर 99.97 फीसदी यानी 21,993 करोड़ माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हेयरकट नहीं, गर्दन कट है।संजय सिंह ने 43 कंपनियों की लिस्ट जारी की। इसमें एक कंपनी पर 47,158 करोड़ में से 27,808 करोड़, एक हाउसिंग कंपनी पर 87,083 करोड़ में से 49,922 करोड़, एक इंफ्राटेल कंपनी पर 41,055 करोड़ में से 36,819 करोड़ और एक अन्य कंपनी पर 29,524 करोड़ में से 24,472 करोड़ माफ करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि एक आम आदमी 1 से 2 लाख की किस्त न दे पाए तो उसे हवालात में डाला जाता है, गाड़ी जब्त कर ली जाती है, जबकि हजारों करोड़ वालों को इज्जत दी जाती है। इस पैसे से हजारों स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं।