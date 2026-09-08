Delhi NCR News: सिद्धार्थ एक्सटेंशन के सामुदायिक हॉल का होगा कायाकल्प
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:27 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:27 PM IST
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नई दिल्ली। सिद्धार्थ एक्सटेंशन के पॉकेट-सी स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सामुदायिक हॉल का कायाकल्प होगा। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। दक्षिण क्षेत्र के नजूल-2 के तहत काम कराया जाएगा। डीडीए के अनुसार, नवीनीकरण पर अनुमानित 28 लाख 11 हजार 759 रुपये खर्च होंगे। काम तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। बता दें कि स्थानीय निवासी पिछले काफी समय से सामुदायिक हॉल के नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। इसको लेकर संबंधित विभाग को शिकायत भी दी थी। ब्यूरो
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