Delhi NCR News: दिल्ली से सुपौल के लिए भी स्पेशल ट्रेन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:45 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:45 PM IST
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नई दिल्ली। नई दिल्ली और सुपौल जंक्शन के बीच आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04072 नई दिल्ली-सुपौल जंक्शन आरक्षित स्पेशल एक अक्तूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। नई दिल्ली से रात 9:35 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04071 सुपौल जंक्शन-नई दिल्ली स्पेशल तीन अक्तूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। सुपौल से यह ट्रेन सुबह 7:45 बजे रवाना होगी। रास्ते में यह गाड़ी गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, ज्ञानपुर रोड और वाराणसी जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। ब्यूरो
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