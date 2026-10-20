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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shopkeepers in Bapu Dham Market troubled by filth

Delhi NCR News: बापू धाम मार्केट में गंदगी से दुकानदार परेशान

Tue, 20 Oct 2026 08:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:42 PM IST
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नई दिल्ली। बापू धाम मार्केट में सफाई व्यवस्था की बदहाली से दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहने से मार्केट में दुर्गंध फैली हुई है। दुकानदारों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने के कारण दुकानों के आसपास कूड़ा जमा हो जाता है। दुकानदारों के मुताबिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है। ग्राहकों का कहना है कि खरीदारी के दौरान गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। संवा
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