बंगला साहिब गुरुद्वारे का वायरल वीडियो: जूते पहनकर जाने के दावे पर पुलिस ने बताई सच्चाई, अब होगी कार्रवाई
दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस के मुताबिक, कर्मचारी साझा गलियारे से गुजर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर।
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दिल्ली में शनिवार को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें कुछ पुलिसकर्मी जूते पहने दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर गुरुद्वारे में पुलिसकर्मियों के जूते पहनकर प्रवेश करने का दावा किया जा रहा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी कर वीडियो की वास्तविक स्थिति बताई है।
Regarding the video circulated on social media, alleging entry by police staff in Gurdwara Bangla Sahib, wherein some police staff is shown wearing shoes In the circulated video some police staff is shown walking in the common passage, used by all devotees to reach the point where shoes are taken off to enter the Gurdwara. The process is the same for all devotees coming to Gurdwara. The video showing the same is attached. The video has been circulated deliberately with malicious intent, to outrage the feelings of a respectable religious community and is prejudicial to the religious harmony. Legal action is being initiated.— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) October 10, 2026विज्ञापन
दिल्ली पुलिस के अनुसार, वीडियो में पुलिसकर्मी उस साझा गलियारे से गुजरते दिखाई दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सभी श्रद्धालु गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने के स्थान तक पहुंचने के लिए करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारे में आने वाले सभी श्रद्धालु इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक वीडियो भी साझा किया है।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को दुर्भावनापूर्ण मंशा से फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य एक सम्मानित धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करना और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।