रिहा होते ही प्रधानमंत्री से केजरीवाल का सवाल: पूछा- दिपके, ध्रुव राठी और सौरभ कहां हैं? देश चाहता है जानना

पहले ही कर दिया था प्रदर्शन में शामिले होने का एलान

प्रदर्शन के एक दिन पहले शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा था कि वह अपने परिवार के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और युवाओं से कथित वोट चोरी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की थी। इसे लेकर केजरीवाल समेत आप नेताओं के घर के बाहर पहले से पुलिस तैनात रही। शनिवार दोपहर जैसे ही वह अपने घर से निकले तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया। इस दौरान केजरीवाल समेत आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया। बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।