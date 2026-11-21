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नई दिल्ली। मुरादाबाद-गाजियाबाद रेलखंड पर पटरी की मरम्मत और टैंपिंग कार्य के लिए यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 22 नवंबर से दिसंबर तक अलग-अलग तारीखों में चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित करने और कुछ को उनके निर्धारित समय से देरी से रवाना करने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ और आनंद विहार की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे के अनुसार, काठगोदाम-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12039) 22 नवंबर को रास्ते में 15 मिनट नियंत्रित रहेगी। वहीं, बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (14009) 22 नवंबर को 30 मिनट और 24 नवंबर, 29 नवंबर व एक दिसंबर को 90 मिनट तक नियंत्रित रहेगी। इसी तरह राधिकापुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (14011) 24 नवंबर और एक दिसंबर को रास्ते में 90 मिनट तक नियंत्रित होगी।इसके अलावा 26 नवंबर को बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (14009) और कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (15621) 60-60 मिनट नियंत्रित रहेंगी। तीन दिसंबर को बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (15529) 45-45 मिनट तक प्रभावित होंगी। रेलवे ने एक दिसंबर को दिल्ली जंक्शन-मुरादाबाद ट्रेन (54308) को 30 मिनट नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रयागराज संगम-सहारनपुर एक्सप्रेस (14241) पांच, सात और नौ दिसंबर को 30 से 60 मिनट तक नियंत्रित रहेगी। वहीं, नौ दिसंबर को सूबेदारगंज-मेरठ सिटी एक्सप्रेस (14163) 60 मिनट तक नियंत्रित होगी।इन ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलावयातायात ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को शुरुआती स्टेशन से देरी से रवाना किया जाएगा। दिल्ली जंक्शन-मुरादाबाद ट्रेन (54308) छह, आठ और 10 दिसंबर को 90 मिनट की देरी से रवाना होगी। मेरठ सिटी-खुर्जा ट्रेन (54402) भी इन्हीं तारीखों में दो घंटे की देरी से चलेगी। सूबेदारगंज-मेरठ सिटी ट्रेन (14163) पांच और सात दिसंबर को दो घंटे की देरी से रवाना होगी। वहीं, मेरठ सिटी-खुर्जा ट्रेन (54406) सात दिसंबर को 90 मिनट की देरी से चलेगी।