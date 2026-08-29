Delhi NCR News: दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में कई महिला खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण

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नई दिल्ली। दिल्ली स्कूल स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में युवा महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और खेल विभाग ने किया। अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक हासिल किए।अंडर-17 वर्ग में कुल 14 भार वर्गों के मुकाबले हुए। 42 किलोग्राम से कम में अंजी ने स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी कश्यप ने 42-44 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की। खनक 44-46 किलोग्राम में विजेता रहीं। द्रोणिका शर्मा (46-48 किलोग्राम) और रानी कुमारी (48-50 किलोग्राम) ने भी अपने-अपने वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मी (50-52 किलोग्राम), वंशिका (52-54 किलोग्राम), समीक्षा सिंह (54-57 किलोग्राम) और याशिका (57-60 किलोग्राम) ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए। किरथ (60-63 किलोग्राम), सृष्टि (63-66 किलोग्राम), कायनत (66-70 किलोग्राम) और दीया चौधरी (70-75 किलोग्राम) ने भी पहला स्थान प्राप्त किया। 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में भूमिक़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।अंडर-19 वर्ग के विजेताअंडर-19 बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 45 किलोग्राम से कम में साक्षी ने स्वर्ण पदक जीता। नैंसी (45-48 किलोग्राम), नेहा (48-51 किलोग्राम) और आहाना शर्मा (51-54 किलोग्राम) ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए। सुहानी यादव, सारिका यादव, दीक्षा, आकांक्षा गुप्ता और हरलीन कौर मल्होत्रा ने भी अपने-अपने भार वर्ग में बाजी मारी।