विज्ञापन





सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.के भटनागर ने कहा कि सरकार को सदस्य संख्या की शर्त तय करने से पहले व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक्जीक्यूटिव मेंबर ए.के रावत ने मांग की है कि अनुदान की नीति में सदस्य संख्या के साथ-साथ समिति की गतिविधियों, संसाधनों और वास्तविक जरूरतों को भी महत्व दिया जाए। संवाद

विज्ञापन

नई दिल्ली। मयूर विहार फेज-1 के पॉकेट बी स्थित सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदान के लिए 200 सदस्यों की अनिवार्यता पर नाराजगी जताई है। समिति का कहना है कि उसके पास करीब 170 सदस्य हैं और वह अपने संसाधनों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर का संचालन कर रही है। इसके बावजूद निर्धारित सदस्य संख्या पूरी नहीं होने के कारण उसे सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है।