Delhi NCR News: 170 सदस्य होने के बावजूद अनुदान से वंचित वरिष्ठ नागरिक समिति
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 08:21 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 08:21 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। मयूर विहार फेज-1 के पॉकेट बी स्थित सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदान के लिए 200 सदस्यों की अनिवार्यता पर नाराजगी जताई है। समिति का कहना है कि उसके पास करीब 170 सदस्य हैं और वह अपने संसाधनों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर का संचालन कर रही है। इसके बावजूद निर्धारित सदस्य संख्या पूरी नहीं होने के कारण उसे सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है।
सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.के भटनागर ने कहा कि सरकार को सदस्य संख्या की शर्त तय करने से पहले व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक्जीक्यूटिव मेंबर ए.के रावत ने मांग की है कि अनुदान की नीति में सदस्य संख्या के साथ-साथ समिति की गतिविधियों, संसाधनों और वास्तविक जरूरतों को भी महत्व दिया जाए। संवाद
विज्ञापन
सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.के भटनागर ने कहा कि सरकार को सदस्य संख्या की शर्त तय करने से पहले व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक्जीक्यूटिव मेंबर ए.के रावत ने मांग की है कि अनुदान की नीति में सदस्य संख्या के साथ-साथ समिति की गतिविधियों, संसाधनों और वास्तविक जरूरतों को भी महत्व दिया जाए। संवाद
विज्ञापन