सीमापुरी हादसा में नया खुलासा: किराये के लिए गलियों में बना दीं छह मंजिला इमारतें, बिना बीम-खंभे के हैं खड़े

सीमापुरी में बुधवार को चार मंजिला इमारत गिरने के बाद इलाके में एक बड़ा सवाल खड़ा हो कि क्या हादसे के बाद भी आसपास के ऐसे मकानों की सुध ली जा रही है, जो देखने में ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। हादसे के अगले दिन इलाके में जाकर की गई पड़ताल में एक संकरी गली के भीतर कई ऐसे मकान मिले, जिन पर पांच से छह मंजिल तक निर्माण किया गया है।

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