Delhi NCR News: पश्चिम दिल्ली में तैनात होंगी 14 नई कैट्स एंबुलेंस, मरीजों को मिलेगी जल्द मदद

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 14 कैट्स एंबुलेंस तैनात की हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जरूरत के समय लोगों तक जल्द चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में एंबुलेंस की सुविधा बेहतर करने पर जोर दिया गया है। ये एंबुलेंस विकासपुरी, उत्तम नगर, नांगलोई, रणहौला, दिचाऊ कलां समेत पश्चिमी दिल्ली के कई अन्य इलाकों में सेवाएं देंगी। इनकी तैनाती से सड़क दुर्घटना या अचानक तबीयत बिगड़ने जैसी आपात स्थितियों में मरीजों तक जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक जाम और अधिक आबादी के कारण एंबुलेंस पहुंचने में होने वाली देरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत एंबुलेंस को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, डिस्पेंसरी और बस टर्मिनलों के पास उपयुक्त स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इससे आस-पास के क्षेत्रों से आपातकालीन कॉल मिलने पर एंबुलेंस को जल्द रवाना किया जा सकेगा। इससे आपातकाल के समय मरीजों को जल्द चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।