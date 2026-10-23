दिल्ली ट्रैफिक अपडेट: पुराने आरटीआर फ्लाईओवर का क्षतिग्रस्त हिस्सा बंद, अगले 3-4 दिन डायवर्ट रहेगा यातायात

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पुराने आरटीआर फ्लाईओवर के एक क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के कारण, इस मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस मरम्मत कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके अगले तीन-चार दिनों तक चलने की उम्मीद है।

TRAFFIC ALERT 📍 Location: Old RTR Flyover, carriageway from IGI Airport/Gurugram towards Vasant Vihar; Dhaula Kuan on both sides and all roads in the Delhi Cantonment area. 🔧 Reason: Repair work is being carried out by PWD officials on a damaged portion of the flyover. The work is likely to take another 3–4 days. 👮 Traffic Restrictions: The Old RTR Flyover has been closed, and the entire traffic has been diverted onto the adjoining service road. Consequently, long traffic queues are being observed on the affected stretch. Due to the congestion, commuters are taking alternative routes via NH-48 towards Dhaula Kuan and other roads passing through Delhi Cantt. Therefore, heavy traffic is expected on both carriageways of Dhaula Kuan and various roads in the Delhi Cantt area, especially during peak hours. ⚠️ Advice: Commuters are advised to avoid the affected stretch, use alternative routes, allow extra travel time and follow the directions of traffic personnel deployed on the road. 📞 Delhi Traffic Police Helpline: 1095 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 23, 2026

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मरम्मत कार्य के चलते पुराने आरटीआर फ्लाईओवर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार के यातायात को बगल की सर्विस रोड पर भेजा जा रहा है। इस डायवर्जन के कारण, प्रभावित क्षेत्र में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।यात्रियों को भीड़ से बचने के लिए नेशनल हाईवे-48 और दिल्ली कैंट से होकर गुजरने वाले वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, धौला कुआं के दोनों तरफ के रास्ते और दिल्ली कैंट इलाके की कई सड़कों पर भारी यातायात जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना है, विशेषकर व्यस्त समय के दौरान।यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन करें। यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त समय लेकर चलें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सड़क पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।