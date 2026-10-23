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दिल्ली ट्रैफिक अपडेट: पुराने आरटीआर फ्लाईओवर का क्षतिग्रस्त हिस्सा बंद, अगले 3-4 दिन डायवर्ट रहेगा यातायात

Fri, 23 Oct 2026 11:15 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पुराने आरटीआर फ्लाईओवर के एक क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के कारण, इस मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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Damaged section of old RTR flyover closed traffic to remain diverted for the next 3–4 days in delhi
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पुराने आरटीआर फ्लाईओवर के एक क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के कारण, इस मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस मरम्मत कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके अगले तीन-चार दिनों तक चलने की उम्मीद है।

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यातायात प्रतिबंध और प्रभाव
मरम्मत कार्य के चलते पुराने आरटीआर फ्लाईओवर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार के यातायात को बगल की सर्विस रोड पर भेजा जा रहा है। इस डायवर्जन के कारण, प्रभावित क्षेत्र में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
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यात्रियों को भीड़ से बचने के लिए नेशनल हाईवे-48 और दिल्ली कैंट से होकर गुजरने वाले वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, धौला कुआं के दोनों तरफ के रास्ते और दिल्ली कैंट इलाके की कई सड़कों पर भारी यातायात जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना है, विशेषकर व्यस्त समय के दौरान।


यात्रियों के लिए सलाह
यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन करें। यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त समय लेकर चलें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सड़क पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।

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