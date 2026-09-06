Delhi NCR News: 11 सितंबर को स्कूलों में रहेगा अवकाश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:56 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:56 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के चलते सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 11 सितंबर को अवकाश रहेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से मिली अधिसूचना के आधार पर दिए गए है। इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद रखने की सूचना जारी की गई थी। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होने जा रहा है। ब्यूरो
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