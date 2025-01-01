विज्ञापन

पिनगवां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री फूलचंद मुलाना के निधन पर पार्टी की ओर से दो दिवसीय शोक घोषित किए जाने के चलते 21 नवंबर को नूंह में होने वाला जिला स्तरीय ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन चौपाल एवं कार्यकर्ता सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम चौधरी बृजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होना था। आयोजक एवं समाजसेवी कमांडो हिदायत खान ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। नई तारीख घोषित होने पर कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। संवाद