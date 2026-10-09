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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sarai Kale Khan and New Ashok Nagar Namo Bharat stations to remain closed for 25 hours

Delhi NCR News: सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन 25 घंटे बंद

Fri, 09 Oct 2026 05:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:51 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन नौ अक्तूबर की रात नौ बजे से 10 अक्तूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दोनों स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और नमो भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन उपलब्ध नहीं रहेगा। एनसीआरटीसी के अनुसार, आनंद विहार (दिल्ली) से मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश) के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ब्यूरो
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