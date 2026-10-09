Delhi NCR News: सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन 25 घंटे बंद

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नई दिल्ली। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन नौ अक्तूबर की रात नौ बजे से 10 अक्तूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दोनों स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और नमो भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन उपलब्ध नहीं रहेगा। एनसीआरटीसी के अनुसार, आनंद विहार (दिल्ली) से मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश) के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ब्यूरो