Delhi NCR News: कुश्ती में नैतिक ने जीता रजत पदक

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नई दिल्ली। 70वीं स्कूल नेशनल गेम्स में दिल्ली के पहलवान नैतिक ने रजत पदक अपने नाम किया है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में नैतिक ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। नैतिक गुरु महाबली सतपाल अखाड़ा एवं वीरेंद्र एकेडमी, नरेला में प्रशिक्षण लेते हैं। वह दिल्ली के हिरणकी गांव के निवासी हैं। अलग-अलग मुकाबलों में हुनर के बल पर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया। नैतिक की इस उपलब्धि से एकेडमी और उनके गांव में खुशी का माहौल है।

संवाद न्यूज एजेंसी