Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   naitik won a silver medal in wrestling.

Delhi NCR News: कुश्ती में नैतिक ने जीता रजत पदक

Fri, 06 Nov 2026 06:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:16 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नई दिल्ली। 70वीं स्कूल नेशनल गेम्स में दिल्ली के पहलवान नैतिक ने रजत पदक अपने नाम किया है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में नैतिक ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। नैतिक गुरु महाबली सतपाल अखाड़ा एवं वीरेंद्र एकेडमी, नरेला में प्रशिक्षण लेते हैं। वह दिल्ली के हिरणकी गांव के निवासी हैं। अलग-अलग मुकाबलों में हुनर के बल पर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया। नैतिक की इस उपलब्धि से एकेडमी और उनके गांव में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed