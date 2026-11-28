मानहानि मामला: प्रवेश वर्मा की रिवीजन याचिका पर सौरभ भारद्वाज से मांगा जवाब, 16 दिसंबर को होगी सुनवाई
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 28 Nov 2026 11:23 AM IST
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज से जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था। वर्मा ने 10 अक्तूबर को दिए गए इस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था। वर्मा ने 10 अक्तूबर को दिए गए इस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
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