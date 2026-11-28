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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था। वर्मा ने 10 अक्तूबर को दिए गए इस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज से जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर है।